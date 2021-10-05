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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:59

Re: Альфа-Банк

К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:10

  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:32

  lel написав:
IMPRINTER написав:
  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.


имелось ввиду, что наличие денег на счету, чтоб не брало сотку надо обеспечить до закрытия опердня (в момент его закрытия ее списуют)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:18

кто знает? при пополнении моб. телефона Сенс показывает ФИО плательщика - оно светится/передается моб. оператору? или это только для внутри-банковской инфы?
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:45

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:Скажите, а возможно заказать допку к хамелеону мастер?
По данному продукту можно выпускать только Visa Platinum.

  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку?
По договору до 17:00 условия погашения должны быть проведены по счёту, а время РД плавающее (от 17 и позже).
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:22

Re: Альфа-Банк

root написав: Заявлена інфляція долара сягнула 20%

Кем? Что-то новое
Ромасик
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