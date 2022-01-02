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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:59
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:10
Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28
IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:32
lel написав: IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.
имелось ввиду, что наличие денег на счету, чтоб не брало сотку надо обеспечить до закрытия опердня (в момент его закрытия ее списуют)
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:18
кто знает? при пополнении моб. телефона Сенс показывает ФИО плательщика - оно светится/передается моб. оператору? или это только для внутри-банковской инфы?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:45
la9 написав:
Скажите, а возможно заказать допку к хамелеону мастер?
По данному продукту можно выпускать только Visa Platinum.
Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку?
По договору до 17:00 условия погашения должны быть проведены по счёту, а время РД плавающее (от 17 и позже).
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:22
root написав: Заявлена інфляція долара сягнула 20%
Кем? Что-то новое
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Додано: Вів 01 лис, 2022 04:22
root написав: IMPRINTER написав:
без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.
Дякую що хтось розуміючий відгукнувся, а то судячи по лайкам моєму опоненту я вже почав зламуватись
)))
вообще то у Аллы пятилетка отнюдь не под 0%
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Додано: Вів 01 лис, 2022 04:25
root написав: ScaryBee написав:
я вас розчарую, але той розуміючий навіть не знає, які ставки в дол. А де точно 0% - так це у нього під грушею.
Угу, я ж нічого проти, а свою точку зору по цьому поводу ще на попередній сторінці висловив. Заявлена інфляція долара сягнула 20% а реально товар який 1-2 роки тому я стабільно купував за 90-100 долярів зараз не захватиш навіть за 150...
ваша логіка така що все потрібно витратити? потрібен товар не потрібен - купи бо дорожчає?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:43
алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно
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