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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:14
IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность проведенная учитывается или и блокировки тоже?
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Кащей
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