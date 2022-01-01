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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:14
IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность проведенная учитывается или и блокировки тоже?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:57
ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?
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mephala
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:58
uaprofi написав:
алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно
в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16
mephala написав: uaprofi написав:
алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно
в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:21
mephala написав:
ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?
Знов, вже подвійний facepalm. Ага, біжу скуповувати туалетний папір, сіль... чи мені треба свій комерційний план персонально для Вас викласти?
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