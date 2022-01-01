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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

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Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:14

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность проведенная учитывается или и блокировки тоже?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:22

  mephala написав:ваша логіка така що все потрібно витратити? потрібен товар не потрібен - купи бо дорожчає?


Зображення

А нічого що в світі є безліч товарів які купують на постійній основі? Чи Ви хотіли спіймати за руку того хто гречку\сіль\туалетний папір біжить скуповувати по першому пшику? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:57

  root написав:
  mephala написав:ваша логіка така що все потрібно витратити? потрібен товар не потрібен - купи бо дорожчає?


Зображення

А нічого що в світі є безліч товарів які купують на постійній основі? Чи Ви хотіли спіймати за руку того хто гречку\сіль\туалетний папір біжить скуповувати по першому пшику? :mrgreen:


ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:58

  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16

  mephala написав:
  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.

Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:21

  mephala написав:ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?

Знов, вже подвійний facepalm. Ага, біжу скуповувати туалетний папір, сіль... чи мені треба свій комерційний план персонально для Вас викласти?
root
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