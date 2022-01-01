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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:14

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность только проведенная учитывается или и блокировки тоже?
Востаннє редагувалось Кащей в Вів 01 лис, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:22

  mephala написав:ваша логіка така що все потрібно витратити? потрібен товар не потрібен - купи бо дорожчає?


Зображення

А нічого що в світі є безліч товарів які купують на постійній основі? Чи Ви хотіли спіймати за руку того хто гречку\сіль\туалетний папір біжить скуповувати по першому пшику? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:57

  root написав:
  mephala написав:ваша логіка така що все потрібно витратити? потрібен товар не потрібен - купи бо дорожчає?


Зображення

А нічого що в світі є безліч товарів які купують на постійній основі? Чи Ви хотіли спіймати за руку того хто гречку\сіль\туалетний папір біжить скуповувати по першому пшику? :mrgreen:


ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:58

  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16

  mephala написав:
  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.

Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:21

  mephala написав:ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?

Знов, вже подвійний facepalm. Ага, біжу скуповувати туалетний папір, сіль... чи мені треба свій комерційний план персонально для Вас викласти?
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:49

  Кащей написав:
IMPRINTER написав:
  Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?


на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность только проведенная учитывается или и блокировки тоже?


учитывается только баланс счета
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:54

  root написав:
  mephala написав:ну купила людина товари які споживає на постійній основі. ви так і не дали відповідь що робити далі. витрачати гроші на будь що бо дорожчає?

Знов, вже подвійний facepalm. Ага, біжу скуповувати туалетний папір, сіль... чи мені треба свій комерційний план персонально для Вас викласти?


отож бо що й подвійний. тільки вам його потрібно було застосовувати до ваших же опусів

  root написав:4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.


  root написав:Угу, я ж нічого проти, а свою точку зору по цьому поводу ще на попередній сторінці висловив. Заявлена інфляція долара сягнула 20% а реально товар який 1-2 роки тому я стабільно купував за 90-100 долярів зараз не захватиш навіть за 150...

Ні, ну може плануєте нерухомість в Україні прикупити, то варіант годний :))))
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:57

Та без проблем, який сенс сперечатись з людьми які далі свого носа не бачать? ;)


p.s.
та і взагалі я дивуюсь що саме тут в моєму тексту незрозумілого? :mrgreen:

Тобто коли на пальцях пояснюєш людям 2+2=4 то вони на тебе дивляться здивованими очима і не розуміють про що ти... То звісно що цим людям річні валютні депозити зайдуть на ура.
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:22

root
ок. ми не бачимо далі свого носа. куди там нам до вас.
але ви як дуже вумний так і не відповіли що робити людині яка купила все що споживає на постійній основі а гроші залишилися.
чи у вас немає відповіді так як у вас не залишаються кошти після того як придбали все що споживаєте на постійній основі? :wink:
mephala
 
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