RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:31

  mephala написав:що робити людині яка купила все що споживає на постійній основі а гроші залишилися


Я таких послуг не роблю, хоча на платній основі ще подумаю! :lol:
Рекомендувати людям які роблять валютні річні депозити то марно витрачений час.

Так що давайте пожмакаємо руки і розійдемось ;)
Приємного дня.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

  lara_08 написав:
  mephala написав:
  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.

Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.


Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается?
Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
M-Audio
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 23.03.11
Подякував: 517 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 532533534535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 51, 52, 53
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
522 485935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 13:44
root
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 263, 264, 265
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2646 1518720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 13:12
vollena71
ОТП БАНК 1 ... 23, 24, 25
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
246 135018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 13:08
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.