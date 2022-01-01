Я таких послуг не роблю, хоча на платній основі ще подумаю!
Рекомендувати людям які роблять валютні річні депозити то марно витрачений час.
Так що давайте пожмакаємо руки і розійдемось
Приємного дня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:31
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32
Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается?
Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
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