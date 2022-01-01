Я таких послуг не роблю, хоча на платній основі ще подумаю!
Рекомендувати людям які роблять валютні річні депозити то марно витрачений час.
Так що давайте пожмакаємо руки і розійдемось
Приємного дня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:31
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32
Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается?
Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:23
ну немає відповіді так немає. і чого його ото було починати вумнічати.
розходимось.
на взаєм.
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:30
Рецепт як зiскочити з неприємної теми
Вибачаюсь за офтоп - але не змiг не подiлитись
1. Написати що всi хто робить не так як вам здається правильним - "пi..." ой нi - "збочинцi".
2. На питання що треба робити щоб не бути збочинцем:
а) напустити туману;
б) по можливостi для дeмонстрацiї свого вiдношення до спiврозможника використовувати щось на кшталт facepalm
в) натякнути що подiбна iнформацiя не може бути безкоштовною;
г) добавити що нема сенсу писати будь яку конкретику бо збочинцi усе одно нiчого не зрозумють бо вони... збочинцi.
3. Наприкiнцi запропонувати пожмакати руки.
Усе.
Все написане є виключно народною творчiстю та вигадкою. Будь-якi збiги з реальними подiями, людьми, їх висловами - випадковi.
Додано: Вів 01 лис, 2022 15:24
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:20
Re: Альфа-Банк
Навiщо? Усi ми дуже рiзнi - i те що комусь бачиться iдеальним - iнший може не сприйняти взагалi. Я вже не кажу про те, що свiт увесь час змiнюється i, як наслiдок, той же п'ятирiчний субординований вклад вiд "лайна" у 2016 i вклади 2022 сприймаються зовсiм по рiзному. Втiм не залежно вiд поглядiв - шануймося - бо ми перш за все люди.
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