uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно
в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.
Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается? Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
1. Написати що всi хто робить не так як вам здається правильним - "пi..." ой нi - "збочинцi". 2. На питання що треба робити щоб не бути збочинцем: а) напустити туману; б) по можливостi для дeмонстрацiї свого вiдношення до спiврозможника використовувати щось на кшталт facepalm в) натякнути що подiбна iнформацiя не може бути безкоштовною; г) добавити що нема сенсу писати будь яку конкретику бо збочинцi усе одно нiчого не зрозумють бо вони... збочинцi. 3. Наприкiнцi запропонувати пожмакати руки.
Усе.
Все написане є виключно народною творчiстю та вигадкою. Будь-якi збiги з реальними подiями, людьми, їх висловами - випадковi.
Навiщо? Усi ми дуже рiзнi - i те що комусь бачиться iдеальним - iнший може не сприйняти взагалi. Я вже не кажу про те, що свiт увесь час змiнюється i, як наслiдок, той же п'ятирiчний субординований вклад вiд "лайна" у 2016 i вклади 2022 сприймаються зовсiм по рiзному. Втiм не залежно вiд поглядiв - шануймося - бо ми перш за все люди.
Alien написав:Навiщо? Усi ми дуже рiзнi - i те що комусь бачиться iдеальним - iнший може не сприйняти взагалi. Я вже не кажу про те, що свiт увесь час змiнюється i, як наслiдок, той же п'ятирiчний субординований вклад вiд "лайна" у 2016 i вклади 2022 сприймаються зовсiм по рiзному. Втiм не залежно вiд поглядiв - шануймося - бо ми перш за все люди.