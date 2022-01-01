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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:31

  mephala написав:що робити людині яка купила все що споживає на постійній основі а гроші залишилися


Я таких послуг не роблю, хоча на платній основі ще подумаю! :lol:
Рекомендувати людям які роблять валютні річні депозити то марно витрачений час.

Так що давайте пожмакаємо руки і розійдемось ;)
Приємного дня.
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

  lara_08 написав:
  mephala написав:
  uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно


в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.

Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.


Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается?
Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:23

  root написав:
  mephala написав:що робити людині яка купила все що споживає на постійній основі а гроші залишилися


Я таких послуг не роблю, хоча на платній основі ще подумаю! :lol:
Рекомендувати людям які роблять валютні річні депозити то марно витрачений час.

Так що давайте пожмакаємо руки і розійдемось ;)
Приємного дня.


ну немає відповіді так немає. і чого його ото було починати вумнічати.
розходимось.
на взаєм.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:30

Рецепт як зiскочити з неприємної теми

Вибачаюсь за офтоп - але не змiг не подiлитись ;)

1. Написати що всi хто робить не так як вам здається правильним - "пi..." ой нi - "збочинцi".
2. На питання що треба робити щоб не бути збочинцем:
а) напустити туману;
б) по можливостi для дeмонстрацiї свого вiдношення до спiврозможника використовувати щось на кшталт facepalm
в) натякнути що подiбна iнформацiя не може бути безкоштовною;
г) добавити що нема сенсу писати будь яку конкретику бо збочинцi усе одно нiчого не зрозумють бо вони... збочинцi.
3. Наприкiнцi запропонувати пожмакати руки.

Усе.

Все написане є виключно народною творчiстю та вигадкою. Будь-якi збiги з реальними подiями, людьми, їх висловами - випадковi. :D
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:24

Alien

все так і є.

Зображення


p.s.
щож поробиш, спробував на пальцях але бачу не заходить. Лонгрід треба подавати? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:20

Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:20

Re: Альфа-Банк

  root написав:Лонгрід треба подавати?
Навiщо? Усi ми дуже рiзнi - i те що комусь бачиться iдеальним - iнший може не сприйняти взагалi. Я вже не кажу про те, що свiт увесь час змiнюється i, як наслiдок, той же п'ятирiчний субординований вклад вiд "лайна" у 2016 i вклади 2022 сприймаються зовсiм по рiзному. Втiм не залежно вiд поглядiв - шануймося - бо ми перш за все люди.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:00

IMPRINTER :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:01

  Alien написав:Навiщо? Усi ми дуже рiзнi - i те що комусь бачиться iдеальним - iнший може не сприйняти взагалi. Я вже не кажу про те, що свiт увесь час змiнюється i, як наслiдок, той же п'ятирiчний субординований вклад вiд "лайна" у 2016 i вклади 2022 сприймаються зовсiм по рiзному. Втiм не залежно вiд поглядiв - шануймося - бо ми перш за все люди.


+ віддав, тут заслуговуєте .
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:58

Re: Альфа-Банк

Щось бентежить мене цей рядок по Хамелеону:
"списання % (покупки)" .
До вересня такого не було. У вересні в РД списали 20 коп, у жовтні вже 31 копійка. Причому заборгованість була практично однакова завжди - 20 тис.
У всих таке, чи може це якась комісія за некошерні витрати?
1finanсier
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