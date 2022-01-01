Додано: Вів 01 лис, 2022 21:18

root написав: Evgeny написав: Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ? Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ?

якщо це в долярах то звісно ж замовляти. А в гривнях то смішна сума, цеж банк а не бабулька з городиною на базарі Хоча в наших реаліях можу не здивуватись на інше. якщо це в долярах то звісно ж замовляти. А в гривнях то смішна сума, цеж банк а не бабулька з городиною на базаріХоча в наших реаліях можу не здивуватись на інше.

Может и смешная, но в 25 раз больше порога, после которогозаказаПо факту обычно в отделении готовы выдать и больше минимума, но смотря когда и в каком отделении. Моё обычно не совсем нищенствует, но бывало, что и говорило: "Сегодня деньги ещё не подвезли. Подходите после обеда". Правда, в тот раз, когда мне наличка требовалась срочно, подсказали в какое отделение подъехать, куда уже завезли.