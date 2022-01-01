Кащей написав:К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
Спасибо. А задолженность только проведенная учитывается или и блокировки тоже?
uaprofi написав:алла тоже кешбеком не радует скатилась к показателям 0,75 /1 это смешно
в отличие от котов и спорта у аллы есть что выбрать.
Коты хоть что-то предлагают,а ПУМБ вообще дно. Тупо вообще не дают банковский кешбек вообще третий месяц подряд некоторым клиентам.
Но смешнее всего их последнее предложение на получение 95 гривен кэшбэка. Возможность вывода начинается от 100 гривен, но как получить эти 5 недостающих гривен, если ничего больше не предлагается? Так что не надо на Альфу, тут хотя бы всё прозрачно.
Щось бентежить мене цей рядок по Хамелеону: "списання % (покупки)" . До вересня такого не було. У вересні в РД списали 20 коп, у жовтні вже 31 копійка. Причому заборгованість була практично однакова завжди - 20 тис. У всих таке, чи може це якась комісія за некошерні витрати?
Evgeny написав:Коллеги, как сейчас Алла отдает деньги с карты ( не депозитные ) Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ?
Якщо сума більше 2к замовляти за 5 робочих днів (для гривні) і 10 робочих днів (для валюти). Не більше 100к на день з рахунку (обмеження НБУ). Якщо потрібно більше - можна одним замовленням замовити одразу на декілька днів.
Evgeny написав:Коллеги, как сейчас Алла отдает деньги с карты ( не депозитные ) Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ?
Персмен є? Якщо так - зателефонуйте йому i зможете отримати все у день дзвiнка (ну може наступного дня). Якщо нема то так - треба замовляти за 5 (якщо гривня) або за 10 робочих днiв (якщо валюта) при цьому кошти мають бути вже на рахунку в альфi (без грошей заявку не приймуть)
Evgeny написав:Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ?
якщо це в долярах то звісно ж замовляти. А в гривнях то смішна сума, цеж банк а не бабулька з городиною на базарі Хоча в наших реаліях можу не здивуватись на інше.
Может и смешная, но в 25 раз больше порога, после которого регламенттребует заказа По факту обычно в отделении готовы выдать и больше минимума, но смотря когда и в каком отделении. Моё обычно не совсем нищенствует, но бывало, что и говорило: "Сегодня деньги ещё не подвезли. Подходите после обеда". Правда, в тот раз, когда мне наличка требовалась срочно, подсказали в какое отделение подъехать, куда уже завезли.
Evgeny написав:Коллеги, как сейчас Алла отдает деньги с карты ( не депозитные ) Если сумма больше 50 кгрн заказывать за 7 дней ?
Якщо сума більше 2к замовляти за 5 робочих днів (для гривні) і 10 робочих днів (для валюти). Не більше 100к на день з рахунку (обмеження НБУ). Якщо потрібно більше - можна одним замовленням замовити одразу на декілька днів.
Он як воно. То з такою сумою можливо є сенс відкрити якусь більш привілейовану пакетку (з умовним обслуговуванням) та безкоштовно потрусити чужі банкомати Чи трансфернути гроші до лояльного на зняття готівки банку... але згоден, все це тимчасові костилі.
Я сьогодні якраз таку суму завантажив в банкомат, тож як варіант стати поруч біля нього та чекати клієнта з баблом! )))) шуткую.