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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28
Evgeny
який у Вас зараз пакет картковий?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30
Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
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root
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- Повідомлень: 1130
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
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Вів 01 лис, 2022 20:57
Howl
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