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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28

Evgeny

який у Вас зараз пакет картковий?
root
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Повідомлень: 1130
З нами з: 04.03.15
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Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30

Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 532533534535
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