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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28
Evgeny
який у Вас зараз пакет картковий?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30
Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:40
root написав:
Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
У меня во многих банках есть, просто не буду на Альфу закидывать бабло
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Evgeny
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:10
Evgeny написав:Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....
Эти 2 штуки тут с доисторических времён.
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