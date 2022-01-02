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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28

Evgeny

який у Вас зараз пакет картковий?
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30

Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
root
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Повідомлень: 1130
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:40

  root написав:Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.

У меня во многих банках есть, просто не буду на Альфу закидывать бабло
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:10

Re: Альфа-Банк

Evgeny написав:Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....


Эти 2 штуки тут с доисторических времён.
Aps
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  #<1 ... 532533534535
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