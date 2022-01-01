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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536>

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28

Evgeny

який у Вас зараз пакет картковий?
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30

Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:40

  root написав:Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.

У меня во многих банках есть, просто не буду на Альфу закидывать бабло
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:10

Re: Альфа-Банк

Evgeny написав:Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....


Эти 2 штуки тут с доисторических времён.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:14

  Evgeny написав:
  ustinovse написав:Якщо сума більше 2к замовляти за 5 робочих днів (для гривні) і 10 робочих днів (для валюти). Не більше 100к на день з рахунку (обмеження НБУ). Якщо потрібно більше - можна одним замовленням замовити одразу на декілька днів.

База знань - "Замовити готівку"


Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....

Я не знаю чого вони таке вписали. При цьому в банкоматі щодня можна 20к з картки знімати. Ліміт на безкоштовне зняття трохи знизили правда - хамелеон 20к на місяць, з пакету блек - 50к на місяць.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:41

  ustinovse написав:Я не знаю чого вони таке вписали. При цьому в банкоматі щодня можна 20к з картки знімати. Ліміт на безкоштовне зняття трохи знизили правда - хамелеон 20к на місяць, з пакету блек - 50к на місяць.

Причём противоречия нет. У Аллы нормально сказать, что денег в кассе нет, можете попробовать снять в банкомате, который тут же в отделении находится. Другой вопрос, что "можно снять" - это громко сказано. Часто в том банкомате тоже денег нет. Тогда бегай к чужому и снимай порциями по 1к.

Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на Вайте и на Хамоне по 30к было. А сейчас из Сенса вообще пункт настройки лимитов исчез и не понятно где их смотреть.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:51

Re: Альфа-Банк

moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на

20к
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:54

  moveton написав: А сейчас из Сенса вообще пункт настройки лимитов исчез и не понятно где их смотреть.

https://t.me/sensebank/191322
В этой обнове обновлённый раздел лимитов но он скрыт пока не установят доработку - по плану 22.11
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:09

  Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на

20к

В день чи за місяць?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:13

  novichok написав:
  Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на

20к

В день чи за місяць?

Безкоштовно - 20к на місяць по хамелеону і пакету вайт. 50к по блек.
Але є окремий ліміт на день (для всіх карток) взагалі на зняття в банкоматі - 20к (хоч безкоштовно, хоч з комісією).
Востаннє редагувалось ustinovse в Сер 02 лис, 2022 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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