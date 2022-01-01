Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28
Evgeny який у Вас зараз пакет картковий?
root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:30
Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
root
Повідомлень: 1136
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:40
root написав:
Якщо не хочете чекати довго то дійсно можна як варіант перекинути до пумби чи райфазену та зняти в любому банкоматі (чи в касі пумби) А якщо не клієнт то теж швидко зроблять дебетку.
У меня во многих банках есть, просто не буду на Альфу закидывать бабло
Evgeny
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:10
Evgeny написав:Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....
Эти 2 штуки тут с доисторических времён.
Aps
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:14
Evgeny написав: ustinovse написав:
Якщо сума більше 2к замовляти за 5 робочих днів (для гривні) і 10 робочих днів (для валюти). Не більше 100к на день з рахунку (обмеження НБУ). Якщо потрібно більше - можна одним замовленням замовити одразу на декілька днів.
База знань - "Замовити готівку"
Больше 2к ????? Ого, как банк деградировал. Уже от 2к грн надо заказывать.....бедаааа....совсем плохой стал....
Я не знаю чого вони таке вписали. При цьому в банкоматі щодня можна 20к з картки знімати. Ліміт на безкоштовне зняття трохи знизили правда - хамелеон 20к на місяць, з пакету блек - 50к на місяць.
ustinovse
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:41
ustinovse написав:
Я не знаю чого вони таке вписали. При цьому в банкоматі щодня можна 20к з картки знімати. Ліміт на безкоштовне зняття трохи знизили правда - хамелеон 20к на місяць, з пакету блек - 50к на місяць.
Причём противоречия нет. У Аллы нормально сказать, что денег в кассе нет, можете попробовать снять в банкомате, который тут же в отделении находится. Другой вопрос, что "можно снять" - это громко сказано. Часто в том банкомате тоже денег нет. Тогда бегай к чужому и снимай порциями по 1к.
Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на Вайте и на Хамоне по 30к было. А сейчас из Сенса вообще пункт настройки лимитов исчез и не понятно где их смотреть.
moveton
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:51
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на
20к
Zochan
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:54
moveton написав:
А сейчас из Сенса вообще пункт настройки лимитов исчез и не понятно где их смотреть.
https://t.me/sensebank/191322
В этой обнове обновлённый раздел лимитов но он скрыт пока не установят доработку - по плану 22.11
vollena71
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Додано: Сер 02 лис, 2022 12:09
Zochan написав: moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на
20к
В день чи за місяць?
novichok
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Додано: Сер 02 лис, 2022 12:13
novichok написав: Zochan написав: moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на
20к
В день чи за місяць?
Безкоштовно - 20к на місяць по хамелеону і пакету вайт. 50к по блек.
Але є окремий ліміт на день (для всіх карток) взагалі на зняття в банкоматі - 20к (хоч безкоштовно, хоч з комісією).
Востаннє редагувалось
ustinovse
в Сер 02 лис, 2022 12:21, всього редагувалось 1 раз.
ustinovse
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