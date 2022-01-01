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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:17

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на

20к

В день чи за місяць?


По White було 30к. Тепер знімати в банкоматах 20к за місяць без комісії. По інших пакетах також знизили.
Zochan
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
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  #<1 ... 533534535536
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