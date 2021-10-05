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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:17
novichok написав: Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на
20к
В день чи за місяць?
По White було 30к. Тепер знімати в банкоматах 20к за місяць без комісії. По інших пакетах також знизили.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:23
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:04
Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
Зазвичай мені приходило після 17.00 . Чекаю .
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