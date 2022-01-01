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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:17
novichok написав: Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на
20к
В день чи за місяць?
По White було 30к. Тепер знімати в банкоматах 20к за місяць без комісії. По інших пакетах також знизили.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:23
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:04
Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
Зазвичай мені приходило після 17.00 . Чекаю .
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:36
moveton написав:
Часто в том банкомате тоже денег нет. Тогда бегай к чужому и снимай порциями по 1к.
уже чужие банкоматы попустило. часто можно снять и 2К и 5К, а в новостях от банок пишут даже про 10К. даже приват в деле
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:37
Как Алла считает задолженность на РД при начислении комис 100 грн по кредитке? Учитывает только проведенные по счету операции или и блокировки тоже?
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:41
Кащей написав:
Как Алла считает задолженность на РД при начислении комис 100 грн по кредитке? Учитывает только проведенные по счету операции или и блокировки тоже?
учитывается баланс счета
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:42
Только проведённые. Чаще всего покупки из блока проводятся до 11:00, но глюки тож бывают.
Окончательно день закрывается после 20:00, и в это время досписываются 0.01% и, возможно потерянные, операции текущего дня
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:59
Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
На monobank выплата пришла ближе к 17:00, а вот на Аллу и облигации, купленные через Дия, ещё ничего нет.
Amethyst написав:
Окончательно день закрывается после 20:00...
У меня списалась копейка в 19:40. Было такое, что клиент к 19:00 погасил кредитку, но Алла побрила ибо согласно ДКБО на 17:00 условие должно быть выполнено по кредитке.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 19:05
У Алки до сих пор работает т.н. онлайн пополнение по счету в МАБе, до 19:00
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