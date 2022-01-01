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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537>

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:17

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Zochan написав:
moveton написав:Кстати, а что, лимиты в день уже до 20к порезали? Совсем недавно у меня и на

20к

В день чи за місяць?


По White було 30к. Тепер знімати в банкоматах 20к за місяць без комісії. По інших пакетах також знизили.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 16:23

Re: Альфа-Банк

комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:04

  Sain_повернувся написав:комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?

Зазвичай мені приходило після 17.00 . Чекаю .
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:36

  moveton написав:Часто в том банкомате тоже денег нет. Тогда бегай к чужому и снимай порциями по 1к.


уже чужие банкоматы попустило. часто можно снять и 2К и 5К, а в новостях от банок пишут даже про 10К. даже приват в деле
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:37

Re: Альфа-Банк

Как Алла считает задолженность на РД при начислении комис 100 грн по кредитке? Учитывает только проведенные по счету операции или и блокировки тоже?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:41

  Кащей написав:Как Алла считает задолженность на РД при начислении комис 100 грн по кредитке? Учитывает только проведенные по счету операции или и блокировки тоже?


учитывается баланс счета
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:42

Только проведённые. Чаще всего покупки из блока проводятся до 11:00, но глюки тож бывают.
Окончательно день закрывается после 20:00, и в это время досписываются 0.01% и, возможно потерянные, операции текущего дня
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:59

Re: Альфа-Банк

  Sain_повернувся написав:комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
На monobank выплата пришла ближе к 17:00, а вот на Аллу и облигации, купленные через Дия, ещё ничего нет.

  Amethyst написав:Окончательно день закрывается после 20:00...
У меня списалась копейка в 19:40. Было такое, что клиент к 19:00 погасил кредитку, но Алла побрила ибо согласно ДКБО на 17:00 условие должно быть выполнено по кредитке.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:05

Re: Альфа-Банк

У Алки до сих пор работает т.н. онлайн пополнение по счету в МАБе, до 19:00
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:52

Re: Альфа-Банк

Amethyst, Алла после 17 имеем право считать РД и, если оно посчитано, то операция после расчёта даже РД уже картину не изменит.
Это как с рассрочками, если рассрочка успела активироваться до расчёта РД, то клиент в "дамках", нет -- не повезло )))
Howl
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