По White було 30к. Тепер знімати в банкоматах 20к за місяць без комісії. По інших пакетах також знизили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:17
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 02 лис, 2022 16:23
Re: Альфа-Банк
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:04
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:36
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:37
Re: Альфа-Банк
Как Алла считает задолженность на РД при начислении комис 100 грн по кредитке? Учитывает только проведенные по счету операции или и блокировки тоже?
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:41
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:42
Только проведённые. Чаще всего покупки из блока проводятся до 11:00, но глюки тож бывают.
Окончательно день закрывается после 20:00, и в это время досписываются 0.01% и, возможно потерянные, операции текущего дня
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:59
Re: Альфа-Банк
На monobank выплата пришла ближе к 17:00, а вот на Аллу и облигации, купленные через Дия, ещё ничего нет.
У меня списалась копейка в 19:40. Было такое, что клиент к 19:00 погасил кредитку, но Алла побрила ибо согласно ДКБО на 17:00 условие должно быть выполнено по кредитке.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:05
Re: Альфа-Банк
У Алки до сих пор работает т.н. онлайн пополнение по счету в МАБе, до 19:00
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:52
Re: Альфа-Банк
Amethyst, Алла после 17 имеем право считать РД и, если оно посчитано, то операция после расчёта даже РД уже картину не изменит.
Это как с рассрочками, если рассрочка успела активироваться до расчёта РД, то клиент в "дамках", нет -- не повезло )))
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