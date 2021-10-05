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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 20:04
Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
20.02(це час,а не дата) погасили облігації.
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novichok
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Додано: Чет 03 лис, 2022 00:00
novichok
теж зайшло, але на 2 хвилини пізніше вашого
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Sain_повернувся
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