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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:04

  Sain_повернувся написав:комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?

20.02(це час,а не дата) погасили облігації.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 00:00

novichok
теж зайшло, але на 2 хвилини пізніше вашого
Sain_повернувся
 
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  #<1 ... 534535536537
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