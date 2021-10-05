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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:04

  Sain_повернувся написав:комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?

20.02(це час,а не дата) погасили облігації.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 00:00

novichok
теж зайшло, але на 2 хвилини пізніше вашого
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:47

  Howl написав: Было такое, что клиент к 19:00 погасил кредитку, но Алла побрила ибо согласно ДКБО на 17:00 условие должно быть выполнено по кредитке.


а клиент уверен что "к 19:00 погасил кредитку" успело распределится по счету?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:59

Re: Альфа-Банк

mephala, перевод был между своими счетами. Он обратился в поддержку и там всплыло время из банковского договора.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:15

  Howl написав:mephala, перевод был между своими счетами. Он обратился в поддержку и там всплыло время из банковского договора.


даже между своими счетами можно переводить по разному и раньше можно было запросто попасть если не знать регламенты. сейчас уже эти приколы сведены к минимуму но я например все равно делаю все по старинке - пополняю кредитки только с ощадника.
плюс время нам не известно. если он гасился в 18-57 то зарпосто могло до 19 не распределится.
у аллы все намного интереснее - в ДКБО насколько я помню нет упоминания времени когда она запускает расчет все вот этой кухни. там есть упоминание только про РД. а это может быть и утром если алле вдруг что то приснится :mrgreen:
mephala
 
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