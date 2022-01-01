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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 20:04
Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
20.02(це час,а не дата) погасили облігації.
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novichok
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Додано: Чет 03 лис, 2022 00:00
novichok
теж зайшло, але на 2 хвилини пізніше вашого
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:47
Howl написав:
Было такое, что клиент к 19:00 погасил кредитку, но Алла побрила ибо согласно ДКБО на 17:00 условие должно быть выполнено по кредитке.
а клиент уверен что "к 19:00 погасил кредитку" успело распределится по счету?
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mephala
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:59
mephala, перевод был между своими счетами. Он обратился в поддержку и там всплыло время из банковского договора.
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Howl
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Додано: Чет 03 лис, 2022 08:15
Howl написав:
mephala, перевод был между своими счетами. Он обратился в поддержку и там всплыло время из банковского договора.
даже между своими счетами можно переводить по разному и раньше можно было запросто попасть если не знать регламенты. сейчас уже эти приколы сведены к минимуму но я например все равно делаю все по старинке - пополняю кредитки только с ощадника.
плюс время нам не известно. если он гасился в 18-57 то зарпосто могло до 19 не распределится.
у аллы все намного интереснее - в ДКБО насколько я помню нет упоминания времени когда она запускает расчет все вот этой кухни. там есть упоминание только про РД. а это может быть и утром если алле вдруг что то приснится
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mephala
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Додано: Чет 03 лис, 2022 10:31
novichok написав: Sain_повернувся написав:
комусь погашення ОВДП приходило сьогодні?
20.02(це час,а не дата) погасили облігації.
Отримав і знову трохи на ближню дату вложив.
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Ой+
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Додано: Чет 03 лис, 2022 13:41
Кешбеки порезали, лимиты на обналичку порезали, отделение фонтанское закрыли
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Arien
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:17
Arien написав:
Кешбеки порезали, лимиты на обналичку порезали, отделение фонтанское закрыли
.
Зара адка збирає назад свої роздані клієнтам раніше бонуси, відмотує попередній прибуток у клієнтів.
Гарна була замануха. Тепер доводиться башляти, хто вчасно не пішов.
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Прораб
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