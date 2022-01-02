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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:57
mephala написав:
у аллы все намного интереснее - в ДКБО насколько я помню нет упоминания времени когда она запускает расчет все вот этой кухни.
Стр. 78 и 79, в пунктах 3.4.8 и 3.4.8.3 соответственно указано "Дата сплати ОМП за Кредитом – до останнього Операційного дня Платіжного періоду...
" и "...При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів у розмірі не менше суми ОМП...
".
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:32
root написав:
По всім темам банків одне й те саме, кешбеки порізали, відібрали, не дають...
А ніхто не думав чому так? про порізаний міжбанківський інтерчейндж всі чули?
Я думав, то війна, а виявляється інтерченж
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Ромасик
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:46
M-Audio написав:
Та то ще півбіди. А от як доведеться за підтримку рахунка сплачувати 5-10 євро на місяць, як зараз у Європах, то й згадаємо, в якому шоколаді ми жили всі ці роки.
Реалістично але не дуже ймовірне, нам до такого ще років 50 треба йти, а поки будемо йти ще все сто разів зміниться.
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root
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Додано: Чет 03 лис, 2022 20:43
Ромасик написав: root написав:
По всім темам банків одне й те саме, кешбеки порізали, відібрали, не дають...
А ніхто не думав чому так? про порізаний міжбанківський інтерчейндж всі чули?
Я думав, то війна, а виявляється інтерченж
А хіба забули хто кричав голосніше всіх?
Поц Чічьоткін
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