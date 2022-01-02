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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:57

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:у аллы все намного интереснее - в ДКБО насколько я помню нет упоминания времени когда она запускает расчет все вот этой кухни.
Стр. 78 и 79, в пунктах 3.4.8 и 3.4.8.3 соответственно указано "Дата сплати ОМП за Кредитом – до останнього Операційного дня Платіжного періоду..." и "...При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів у розмірі не менше суми ОМП...".
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:32

  root написав:По всім темам банків одне й те саме, кешбеки порізали, відібрали, не дають...
А ніхто не думав чому так? про порізаний міжбанківський інтерчейндж всі чули? :)

Я думав, то війна, а виявляється інтерченж
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:46

  M-Audio написав:Та то ще півбіди. А от як доведеться за підтримку рахунка сплачувати 5-10 євро на місяць, як зараз у Європах, то й згадаємо, в якому шоколаді ми жили всі ці роки.

Реалістично але не дуже ймовірне, нам до такого ще років 50 треба йти, а поки будемо йти ще все сто разів зміниться.
root
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:43

  Ромасик написав:
  root написав:По всім темам банків одне й те саме, кешбеки порізали, відібрали, не дають...
А ніхто не думав чому так? про порізаний міжбанківський інтерчейндж всі чули? :)

Я думав, то війна, а виявляється інтерченж

А хіба забули хто кричав голосніше всіх?
Поц Чічьоткін
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:20

  Ромасик написав:Я думав, то війна, а виявляється інтерченж

дехто і війною прикривається теж.

  idealstorm написав:Поц Чічьоткін
:mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:13

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:
  Ромасик написав:
  root написав:По всім темам банків одне й те саме, кешбеки порізали, відібрали, не дають...
А ніхто не думав чому так? про порізаний міжбанківський інтерчейндж всі чули? :)

Я думав, то війна, а виявляється інтерченж

А хіба забули хто кричав голосніше всіх?
Поц Чічьоткін
Причому, Розетка ні на грам в цінах не посунулася, хоча скільки сліз було "як багато вони відають за інтерчейндж".
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:21

  Faceless написав:Причому, Розетка ні на грам в цінах не посунулася, хоча скільки сліз було "як багато вони відають за інтерчейндж".


війна...
root
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:37

Re: Альфа-Банк

root написав:
  Faceless написав:Причому, Розетка ні на грам в цінах не посунулася, хоча скільки сліз було "як багато вони відають за інтерчейндж".


війна...
Інтерчейндж знизили ще в тому році, то ж тут банальна жадібність, просто рітейл те, що зекономив на інтерчейнджі, забрав собі. А найбільш цинічно виглядало скиглення про то найбільших інтернет маркетів, які й стали такими не в останню чергу завдяки інтернет-еквайрингу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:01

  Faceless написав:Інтерчейндж знизили ще в тому році, то ж тут банальна жадібність, просто рітейл те, що зекономив на інтерчейнджі, забрав собі. А найбільш цинічно виглядало скиглення про то найбільших інтернет маркетів, які й стали такими не в останню чергу завдяки інтернет-еквайрингу


Якраз я це все прекрасно розумію. То я для підтримки розмови ;)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:49

Re: Альфа-Банк

Щось після вчорашнього оновлення додатку він "вилітає" (у мене).
У вас нормально працює?
Hennady
 
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