У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:38
У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
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