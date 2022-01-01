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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:38

У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
briansid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:51

  briansid написав:Збіг чи капець банку?


А скільки платять боту за пости в соцмережах?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:07

  root написав:
  briansid написав:Збіг чи капець банку?


А скільки платять боту за пости в соцмережах?

Це точно, люди майте совість, краще погуляйте на свіжому повітрі ніж хаяти банку, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, пішов знімати кошти з Visa Авалю, 4 рази по 5 т., новенькими купюрами, це вже сьогоднішій приклад, а не по 1т дає, співробітників переводять, нехай, хоч в дупу собі переводуть, а банка далі буде наливати.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:54

  root написав:
  briansid написав:Збіг чи капець банку?


А скільки платять боту за пости в соцмережах?


Мстит на добровольных началах. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:19

  briansid написав:У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?

Сегодня забрал заказанные 2000 евро, без проблем. Полтава.
Borr
 
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