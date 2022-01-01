У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:38
У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:51
Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:07
Це точно, люди майте совість, краще погуляйте на свіжому повітрі ніж хаяти банку, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, пішов знімати кошти з Visa Авалю, 4 рази по 5 т., новенькими купюрами, це вже сьогоднішій приклад, а не по 1т дає, співробітників переводять, нехай, хоч в дупу собі переводуть, а банка далі буде наливати.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:54
Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:19
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:38
Re: Альфа-Банк
Если бизнес модель и конкуренция позволяет, почему бы и нет?
На розетке мир не сошелся.
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:41
Re: Альфа-Банк
Дивно, що вони чекали 8 років
Все госструктуры уже давно на ощадах.
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