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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:38
У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
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briansid
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:51
briansid написав:
Збіг чи капець банку?
А скільки платять боту за пости в соцмережах?
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root
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:07
root написав: briansid написав:
Збіг чи капець банку?
А скільки платять боту за пости в соцмережах?
Це точно, люди майте совість, краще погуляйте на свіжому повітрі ніж хаяти банку, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, пішов знімати кошти з Visa Авалю, 4 рази по 5 т., новенькими купюрами, це вже сьогоднішій приклад, а не по 1т дає, співробітників переводять, нехай, хоч в дупу собі переводуть, а банка далі буде наливати.
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melkh
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:19
briansid написав:
У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
Сегодня забрал заказанные 2000 евро, без проблем. Полтава.
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Borr
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Додано: Суб 05 лис, 2022 07:41
briansid написав:У відділенні сьогодні сказали, що каси в усіх банках не працюють.
Ще одна велика гос структура Києва сьогодні перевела зарплати всі співробітників в інший банк.
Збіг чи капець банку?
Дивно, що вони чекали 8 років
Все госструктуры уже давно на ощадах.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:19
подскажите какая у них ком за снятие
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user70464
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:02
user70464 написав:
подскажите какая у них ком за снятие
ком. за сн. вал. согл. тар. и зав. от сч. с кот. вы сн. (карт. или тек.)
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:38
точки там лишние, но одна запятая не помешала бы
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лис, 2022 21:02
Amethyst написав:
точки там лишние, но одна запятая не помешала бы
см тариф
меньше слов-дешевле телеграмма
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