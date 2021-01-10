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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13
Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:16
ihorsic написав:
Чи так це?
Уже так. Раніше можна було за 5 днів до завершення депо, а нещодавно правила змінилися.
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