RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13

Re: Альфа-Банк

Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
ihorsic
 
Повідомлень: 744
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:16

Re: Альфа-Банк

  ihorsic написав:Чи так це?
Уже так. Раніше можна було за 5 днів до завершення депо, а нещодавно правила змінилися.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 08.03.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 537538539540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oblik2008, ustinovse і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правекс банк 1 ... 11, 12, 13
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
125 4001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 15:30
Howl
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 266, 267, 268
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2672 1543706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 15:06
korzviktor20
МТБ Банк 1 ... 9, 10, 11
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
102 169392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 12:03
Vesna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.