Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
ihorsic написав:Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
Так, нещодавно внесли зміни - тепер замовляти можна лише після завершення депозиту (повернення коштів на рахунок). Валютні - за 10 робочих днів, гривневі - за 5 робочих днів. День замовлення не враховується. Про зняття готівки в БазіЗнань Альфи.
root написав:І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.
На вихідних були гарні курси Мабуть, зважаючи на те, що проводки на вихідних не здійснюються, а операції проведуться за курсом, що буде встановлено потім впродовж тижня... Гарний хід, чого там. Можна було і взагалі 1:1 поставити.