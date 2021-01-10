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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13

Re: Альфа-Банк

Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:16

Re: Альфа-Банк

  ihorsic написав:Чи так це?
Уже так. Раніше можна було за 5 днів до завершення депо, а нещодавно правила змінилися.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:33

  ihorsic написав:Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями

Так, нещодавно внесли зміни - тепер замовляти можна лише після завершення депозиту (повернення коштів на рахунок). Валютні - за 10 робочих днів, гривневі - за 5 робочих днів. День замовлення не враховується. Про зняття готівки в БазіЗнань Альфи.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:25

Re: Альфа-Банк

Дякую. Альфа падає все нижче.... Нажаль....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:03

І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:12

  root написав:І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.

На вихідних були гарні курси :-)
Мабуть, зважаючи на те, що проводки на вихідних не здійснюються, а операції проведуться за курсом, що буде встановлено потім впродовж тижня... Гарний хід, чого там. Можна було і взагалі 1:1 поставити.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:16

Цілком ймовірно і таке.
Банки інколи шурелять не гірше за наперстночників
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:11

  root написав:І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.


Национализация не за горами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:34

  Ratatui написав:Национализация не за горами.

Так, судя по этой теме, уже не первую неделю идёт 8)
moveton
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