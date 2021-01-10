RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:13

Re: Альфа-Банк

Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями
ihorsic
 
Повідомлень: 745
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:16

Re: Альфа-Банк

  ihorsic написав:Чи так це?
Уже так. Раніше можна було за 5 днів до завершення депо, а нещодавно правила змінилися.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4953
З нами з: 08.03.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:33

  ihorsic написав:Доброго дня колеги. Закінчується депозит в ашьфі. За скільки днів до його закінчення можна замовляти гроші? В відділенні стверджують що з моменту надходження валюти на рахунок. Чи так це? Допоможіть будь ласка.з посиланнями

Так, нещодавно внесли зміни - тепер замовляти можна лише після завершення депозиту (повернення коштів на рахунок). Валютні - за 10 робочих днів, гривневі - за 5 робочих днів. День замовлення не враховується. Про зняття готівки в БазіЗнань Альфи.
ustinovse
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:25

Re: Альфа-Банк

Дякую. Альфа падає все нижче.... Нажаль....
ihorsic
 
Повідомлень: 745
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:03

І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:12

  root написав:І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.

На вихідних були гарні курси :-)
Мабуть, зважаючи на те, що проводки на вихідних не здійснюються, а операції проведуться за курсом, що буде встановлено потім впродовж тижня... Гарний хід, чого там. Можна було і взагалі 1:1 поставити.
M-Audio
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 23.03.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:16

Цілком ймовірно і таке.
Банки інколи шурелять не гірше за наперстночників
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:11

  root написав:І щось курси валют карткові стали жахливі останній тиждень.


Национализация не за горами.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7909
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:34

  Ratatui написав:Национализация не за горами.

Так, судя по этой теме, уже не первую неделю идёт 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:53

  moveton написав:уже не первую неделю

чи місяців з 8 може? ;)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, Howl, IDAN, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правекс банк 1 ... 11, 12, 13
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
127 4187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 22:18
Howl
А-Банк 1 ... 54, 55, 56
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
555 566524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 22:06
novichok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 266, 267, 268
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2674 1547394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 21:44
Boundless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron