З-поміж банків-боржників, що залишилися, найбільше погашення у вересні зробив Альфа-Банк. Він погасив одразу 40% свого пакета з рефінансу, скоротивши заборгованість перед Національним банком з 7,81 млрд грн до 4,73 млрд грн. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -sentyabre
Для порівняння держ укрексім 20 млрд, націоналізований укргаз 14 млрд. Треба націоналізувати, щоб ще одна прірва для державних грошей була.
Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць, акція "+ 2% КБ на все" (за кожну третю покупку) в правилах щодо суми обмежень не бачу. Коли ті 250 вже на бонусному балансі, після того + 2% мають нараховуватися (за кожну третю покупку)? Чи тут якось не теє?