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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:55

  moveton написав:
  Ratatui написав:Национализация не за горами.

Так, судя по этой теме, уже не первую неделю идёт 8)

А в цей час:
З-поміж банків-боржників, що залишилися, найбільше погашення у вересні зробив Альфа-Банк. Він погасив одразу 40% свого пакета з рефінансу, скоротивши заборгованість перед Національним банком з 7,81 млрд грн до 4,73 млрд грн. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -sentyabre

Для порівняння держ укрексім 20 млрд, націоналізований укргаз 14 млрд. Треба націоналізувати, щоб ще одна прірва для державних грошей була.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:05

Re: Альфа-Банк

Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць, акція "+ 2% КБ на все" (за кожну третю покупку) в правилах щодо суми обмежень не бачу. Коли ті 250 вже на бонусному балансі, після того + 2% мають нараховуватися (за кожну третю покупку)? Чи тут якось не теє?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:38

  alibob написав:Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць

Я как-то даже и не знаю насколько важна работа акции, которая закончилась в начале марта. Или возобновили? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:55

moveton возобновили (вибірково для нових клієнтів)
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:44

  alibob написав:moveton возобновили (вибірково для нових клієнтів)

і для тих хто не користався картками банку пару місяців (вибірково)
greenozon
 
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