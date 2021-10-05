RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:55

  moveton написав:
  Ratatui написав:Национализация не за горами.

Так, судя по этой теме, уже не первую неделю идёт 8)

А в цей час:
З-поміж банків-боржників, що залишилися, найбільше погашення у вересні зробив Альфа-Банк. Він погасив одразу 40% свого пакета з рефінансу, скоротивши заборгованість перед Національним банком з 7,81 млрд грн до 4,73 млрд грн. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -sentyabre

Для порівняння держ укрексім 20 млрд, націоналізований укргаз 14 млрд. Треба націоналізувати, щоб ще одна прірва для державних грошей була.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:05

Re: Альфа-Банк

Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць, акція "+ 2% КБ на все" (за кожну третю покупку) в правилах щодо суми обмежень не бачу. Коли ті 250 вже на бонусному балансі, після того + 2% мають нараховуватися (за кожну третю покупку)? Чи тут якось не теє?
alibob
 
Повідомлень: 347
З нами з: 31.01.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:38

  alibob написав:Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць

Я как-то даже и не знаю насколько важна работа акции, которая закончилась в начале марта. Или возобновили? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:55

moveton возобновили (вибірково для нових клієнтів)
alibob
 
Повідомлень: 347
З нами з: 31.01.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:44

  alibob написав:moveton возобновили (вибірково для нових клієнтів)

і для тих хто не користався картками банку пару місяців (вибірково)
greenozon
 
Повідомлень: 14368
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:19

Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
M-Audio
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 23.03.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:24

  M-Audio написав:Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.

Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані. МАБ давно не оновлюється, не вносяться зміни. І не будуть - це рішення банка, на жаль. Тому поки доведеться з Сенсом мучатись і дали.
ustinovse
 
Повідомлень: 11
З нами з: 28.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:14

  ustinovse написав:
  M-Audio написав:Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.

Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані.
Ні, по хамону за цей місяць жодної операції не відображається :-(

А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?
M-Audio
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 23.03.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:20

  M-Audio написав:
  ustinovse написав:
  M-Audio написав:Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.

Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані.
Ні, по хамону за цей місяць жодної операції не відображається :-(

А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?

ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:31

  Amethyst написав:ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок

Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 538539540541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, ivavictory2107, kostya77 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 267, 268, 269
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2681 1556016
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 23:24
Howl
Банк Власний Рахунок 1 ... 79, 80, 81
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
803 645718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 21:47
ВIВ
Райффайзен Банк 1 ... 56, 57, 58
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
575 537804
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 21:09
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (160)
09.11.2022 23:34
Альфа-Банк (5410)
09.11.2022 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.