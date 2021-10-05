Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 20:55
moveton написав: Ratatui написав:
Национализация не за горами.
Так, судя по этой теме, уже не первую неделю идёт
А в цей час:
З-поміж банків-боржників, що залишилися, найбільше погашення у вересні зробив Альфа-Банк. Він погасив одразу 40% свого пакета з рефінансу, скоротивши заборгованість перед Національним банком з 7,81 млрд грн до 4,73 млрд грн.
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -sentyabre
Для порівняння держ укрексім 20 млрд, націоналізований укргаз 14 млрд. Треба націоналізувати, щоб ще одна прірва для державних грошей була.
Ой+
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:05
Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць, акція "+ 2% КБ на все" (за кожну третю покупку) в правилах щодо суми обмежень не бачу. Коли ті 250 вже на бонусному балансі, після того + 2% мають нараховуватися (за кожну третю покупку)? Чи тут якось не теє?
alibob
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:38
alibob написав:
Може хто знає - акція "сенсацінний бонус" має в правилах максимальну суму бонусів - 250 на місяць
Я как-то даже и не знаю насколько важна работа акции, которая закончилась в начале марта. Или возобновили?
moveton
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:55
moveton возобновили (вибірково для нових клієнтів)
alibob
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:44
alibob написав: moveton
возобновили (вибірково для нових клієнтів)
і для тих хто не користався картками банку пару місяців (вибірково)
greenozon
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:19
Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
M-Audio
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:24
M-Audio написав:
Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані. МАБ давно не оновлюється, не вносяться зміни. І не будуть - це рішення банка, на жаль. Тому поки доведеться з Сенсом мучатись і дали.
ustinovse
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:14
ustinovse написав: M-Audio написав:
Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані.
Ні, по хамону за цей місяць жодної операції не відображається
А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?
M-Audio
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:20
M-Audio написав: ustinovse написав: M-Audio написав:
Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
Так, нормально, але зазвичай там операції є, проте неадекватно підписані.
Ні, по хамону за цей місяць жодної операції не відображається
А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?
ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок
Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:31
Amethyst написав:
ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок
Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.
moveton
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