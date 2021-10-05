|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40
moveton написав: Amethyst написав:
ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок
Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.
ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3335
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2681
|1556508
|
Сер 09 лис, 2022 23:24
Howl
|
|803
|646150
|
Сер 09 лис, 2022 21:47
ВIВ
|
|575
|538244
|
|