ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40
ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:12
Так, можно. Сформуйте в Сенсі виписку по рахунку (pdf) - там є статус заблоковано чи виконано.
Ну і трохи простіше (але "костильно") - якщо у "Деталі операції" написано "Pos purchase" - це значить що суму заблоковано. А якщо "Покупка" то вже проведено.
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:12
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10
Re: Альфа-Банк
Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
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