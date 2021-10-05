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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40
moveton написав: Amethyst написав:
ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок
Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.
ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
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Amethyst
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Додано: Чет 10 лис, 2022 01:12
M-Audio написав:
А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?
Так, можно. Сформуйте в Сенсі виписку по рахунку (pdf) - там є статус заблоковано чи виконано.
Ну і трохи простіше (але "костильно") - якщо у "Деталі операції" написано "Pos purchase" - це значить що суму заблоковано. А якщо "Покупка" то вже проведено.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:12
M-Audio написав:
Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.
выписка у алки - или в отделении или по итогу периода на мыло. все остальное лучше не юзать.
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mephala
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10
Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
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chipmunk
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Додано: Суб 12 лис, 2022 09:31
chipmunk написав:
Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
у меня на фасте ноль потому наверняка не скажу но вроде фасткарды были по тарифу комфорта.
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