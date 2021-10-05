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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40

  moveton написав:
  Amethyst написав:ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок

Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.

ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 01:12

  M-Audio написав:А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?

Так, можно. Сформуйте в Сенсі виписку по рахунку (pdf) - там є статус заблоковано чи виконано.

Ну і трохи простіше (але "костильно") - якщо у "Деталі операції" написано "Pos purchase" - це значить що суму заблоковано. А якщо "Покупка" то вже проведено.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:12

  M-Audio написав:Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.


выписка у алки - или в отделении или по итогу периода на мыло. все остальное лучше не юзать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10

Re: Альфа-Банк

Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:31

  chipmunk написав:Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?


у меня на фасте ноль потому наверняка не скажу но вроде фасткарды были по тарифу комфорта.
mephala
 
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