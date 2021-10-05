Додано: Суб 12 лис, 2022 14:23

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не всегда ... если не хватает одной цифры, то принимающий банк может или вернуть или отправить на ручное зачисление - было и так и так.



если банки у которых при малейшем несовпадении автоматически платеж отлупляется и возвращается, есть банки, которые видя, что это тезническая ошибка (т.е. как вы говорите указан не чужой ИНН, а свой без последней цифры) вручную зачисляют ... есть банки, которые даже при полном несовпадении ИНН и счета платеж не возвращают, а пишут письмо в банк-отправитель с просьбой связаться с клиентом и уточнить у него реквизиты ... у всех банков бывает по разному - нет единого для всех последствий такой ошибки - все зависит - кто банк отправитель и кто банк получатель.