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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40

  moveton написав:
  Amethyst написав:ну типа тупо кириллица/латиница=проведено/блок

Только, помнится, в прошлом году много копий об этом сломали и сошлись на том, что кроме выписки в МАБ или отделении истины нет. А тот лайфхак - это ни о чём.

ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 01:12

  M-Audio написав:А в сенсі якось можна дізнатись, проведена операція, чи тільки авторизована?

Так, можно. Сформуйте в Сенсі виписку по рахунку (pdf) - там є статус заблоковано чи виконано.

Ну і трохи простіше (але "костильно") - якщо у "Деталі операції" написано "Pos purchase" - це значить що суму заблоковано. А якщо "Покупка" то вже проведено.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:12

  M-Audio написав:Слухайте, а це взагалі нормально, коли в МАБ (веб-версія) виписка не містить частини операцій? В сенсі є всі.


выписка у алки - или в отделении или по итогу периода на мыло. все остальное лучше не юзать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10

Re: Альфа-Банк

Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:31

  chipmunk написав:Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?


у меня на фасте ноль потому наверняка не скажу но вроде фасткарды были по тарифу комфорта.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:05

Re: Альфа-Банк

Дамы и господа, у кого был опыт возни с платежом, отправленным с ошибочными реквизитами? В ЕДРПОУ получателя (ФЛП) потеряла последнюю цифру, все ушло, вчера горячая линия объяснила, что нужно ждать или смс от банка по поводу уточнения реквизитов, или еще раз перезвонить через дня 3 рабочих. С той стороны Приват, не знаю, как он сейчас обрабатывает внешние платежи, раньше было не очень быстро.
Получатель, выходит, ничего сделать не может, просто ждать, пока банки между собой решат?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:17

  Arien написав:Дамы и господа, у кого был опыт возни с платежом, отправленным с ошибочными реквизитами? В ЕДРПОУ получателя (ФЛП) потеряла последнюю цифру, все ушло, вчера горячая линия объяснила, что нужно ждать или смс от банка по поводу уточнения реквизитов, или еще раз перезвонить через дня 3 рабочих. С той стороны Приват, не знаю, как он сейчас обрабатывает внешние платежи, раньше было не очень быстро.
Получатель, выходит, ничего сделать не может, просто ждать, пока банки между собой решат?

Выжидают три дня, потом деньги возвращаются на счет плательщика. Время не зависит от того, как быстро банк обрабатывает входящие платежи в штатном режиме. Чтобы кто-то просил каких-то уточнений никогда в реальности не видел. Может быть, если за эти три дня подсуетиться самому, то можно платеж пропихнуть в правильном направлении. Мне лень было это делать, потому что знаю по опыту: когда в операции задействованы два банка, каждый стремится отправить клиента выяснять "на другую сторону". Проще три дня подождать. Вот, кстати, чего не знаю: если счет предусматривает комиссию за безналичное пополнение, возьмут ли её за зачисление такого возвращенного платежа тоже, или пройдёт как отмена операции без комиссии?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:21

Arien

одного разу помилився в коді ЄДРПОУ чи якомсу там - писав заяву щоб пришвидшити -нічого не помогло, дівчата в відділенні шукали шукали і нічого не знайшли

через 3 дні (робочі) вернулось назад само
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:23

M-Audio

не всегда ... если не хватает одной цифры, то принимающий банк может или вернуть или отправить на ручное зачисление - было и так и так.

если банки у которых при малейшем несовпадении автоматически платеж отлупляется и возвращается, есть банки, которые видя, что это тезническая ошибка (т.е. как вы говорите указан не чужой ИНН, а свой без последней цифры) вручную зачисляют ... есть банки, которые даже при полном несовпадении ИНН и счета платеж не возвращают, а пишут письмо в банк-отправитель с просьбой связаться с клиентом и уточнить у него реквизиты ... у всех банков бывает по разному - нет единого для всех последствий такой ошибки - все зависит - кто банк отправитель и кто банк получатель.
IMPRINTER
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