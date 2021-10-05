ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 23:40
ну тупо, ну шо сказать
спаскудилась Алка с выпиской, в МАБе какие-то ошметки от нее остались, через пень-колоду
Додано: Чет 10 лис, 2022 01:12
Так, можно. Сформуйте в Сенсі виписку по рахунку (pdf) - там є статус заблоковано чи виконано.
Ну і трохи простіше (але "костильно") - якщо у "Деталі операції" написано "Pos purchase" - це значить що суму заблоковано. А якщо "Покупка" то вже проведено.
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:12
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10
Re: Альфа-Банк
Які актуальні тарифи фасткард? Пам'ятаю що колись були покращили і за неактивність мали знімати, якщо залишок менше 20д/є, але чат бреше, що зніматимуть незалежно від залишку?
Додано: Суб 12 лис, 2022 09:31
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:05
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа, у кого был опыт возни с платежом, отправленным с ошибочными реквизитами? В ЕДРПОУ получателя (ФЛП) потеряла последнюю цифру, все ушло, вчера горячая линия объяснила, что нужно ждать или смс от банка по поводу уточнения реквизитов, или еще раз перезвонить через дня 3 рабочих. С той стороны Приват, не знаю, как он сейчас обрабатывает внешние платежи, раньше было не очень быстро.
Получатель, выходит, ничего сделать не может, просто ждать, пока банки между собой решат?
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:17
Выжидают три дня, потом деньги возвращаются на счет плательщика. Время не зависит от того, как быстро банк обрабатывает входящие платежи в штатном режиме. Чтобы кто-то просил каких-то уточнений никогда в реальности не видел. Может быть, если за эти три дня подсуетиться самому, то можно платеж пропихнуть в правильном направлении. Мне лень было это делать, потому что знаю по опыту: когда в операции задействованы два банка, каждый стремится отправить клиента выяснять "на другую сторону". Проще три дня подождать. Вот, кстати, чего не знаю: если счет предусматривает комиссию за безналичное пополнение, возьмут ли её за зачисление такого возвращенного платежа тоже, или пройдёт как отмена операции без комиссии?
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:21
Arien
одного разу помилився в коді ЄДРПОУ чи якомсу там - писав заяву щоб пришвидшити -нічого не помогло, дівчата в відділенні шукали шукали і нічого не знайшли
через 3 дні (робочі) вернулось назад само
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:23
M-Audio
не всегда ... если не хватает одной цифры, то принимающий банк может или вернуть или отправить на ручное зачисление - было и так и так.
если банки у которых при малейшем несовпадении автоматически платеж отлупляется и возвращается, есть банки, которые видя, что это тезническая ошибка (т.е. как вы говорите указан не чужой ИНН, а свой без последней цифры) вручную зачисляют ... есть банки, которые даже при полном несовпадении ИНН и счета платеж не возвращают, а пишут письмо в банк-отправитель с просьбой связаться с клиентом и уточнить у него реквизиты ... у всех банков бывает по разному - нет единого для всех последствий такой ошибки - все зависит - кто банк отправитель и кто банк получатель.
Додано: Суб 12 лис, 2022 16:21
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