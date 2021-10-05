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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45
Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
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chipmunk
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Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33
chipmunk написав: Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
а яка статистика проблемних кредитів під час війни? отож...
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П'ят 11 лис, 2022 19:20
lamal