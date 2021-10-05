Стара. Але війна додала 'покращень'
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33
Додано: Нед 13 лис, 2022 11:32
Re: Альфа-Банк
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
Додано: Нед 13 лис, 2022 11:55
Re: Альфа-Банк
Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
Додано: Нед 13 лис, 2022 12:02
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