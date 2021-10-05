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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45
Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
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chipmunk
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Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33
chipmunk написав: Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
а яка статистика проблемних кредитів під час війни? отож...
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:32
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:55
Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
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Howl
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:02
Howl написав:Shaman
, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
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