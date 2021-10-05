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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

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Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:стара пісня чи щось було недавно

Стара. Але війна додала 'покращень'
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33

  chipmunk написав:
  Shaman написав:стара пісня чи щось було недавно

Стара. Але війна додала 'покращень'

а яка статистика проблемних кредитів під час війни? отож...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:32

Re: Альфа-Банк

тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:55

Re: Альфа-Банк

Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:02

  Howl написав:Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.

яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:39

  Shaman написав:яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?

Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:43

  moveton написав:
  Shaman написав:яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?

Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение :mrgreen:

не равняй всех по себе.
по сути то сказать тебе нечего.
там есть нюанс, но ты же его не знаешь.

судя по злорадству - сам только и делаешь, что ходишь по граблям ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:43

Re: Альфа-Банк

Shaman, клієнт із банком підписав договір. Читав клієнт договір чи ні, то це проблеми вже клієнта. Також на форумі були випадки, коли цей момент обговорювались.
Банк можна дорікати в тому, що при оформленні розстрочки банк не повідомляв суму, на яку фактично буде оформлена розстрочка.
Howl
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