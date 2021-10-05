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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45
Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
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chipmunk
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Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33
chipmunk написав: Shaman написав:
стара пісня чи щось було недавно
Стара. Але війна додала 'покращень'
а яка статистика проблемних кредитів під час війни? отож...
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:32
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:55
Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
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Howl
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:02
Howl написав:Shaman
, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:39
Shaman написав:
яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение
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moveton
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:43
moveton написав: Shaman написав:
яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение
не равняй всех по себе.
по сути то сказать тебе нечего.
там есть нюанс, но ты же его не знаешь.
судя по злорадству - сам только и делаешь, что ходишь по граблям
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:43
Shaman, клієнт із банком підписав договір. Читав клієнт договір чи ні, то це проблеми вже клієнта. Також на форумі були випадки, коли цей момент обговорювались.
Банк можна дорікати в тому, що при оформленні розстрочки банк не повідомляв суму, на яку фактично буде оформлена розстрочка.
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Howl
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Додано: Нед 13 лис, 2022 14:14
Howl написав:Shaman
, клієнт із банком підписав договір. Читав клієнт договір чи ні, то це проблеми вже клієнта. Також на форумі були випадки, коли цей момент обговорювались.
Банк можна дорікати в тому, що при оформленні розстрочки банк не повідомляв суму, на яку фактично буде оформлена розстрочка.
при оформленні розстрочки це обговорювали.
але це була Легка розстрочка - трохи інший механізм. в мене як раз було питання, де цей "дрібний текст".
й так розумію, що зараз банк повідомляє, якщо сума розстрочки змінюється, - правда клієнту від цього не легше, але хоч знає
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Shaman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:24
Shaman
, миттєва й легка розстрочка використовують кредитний ліміт на картці. Підключаються вони різними способами, але принцип однаковий.
Щодо "дрібного тексту", то це в підтримку
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Howl
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Howl
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