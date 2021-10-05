RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:45

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:стара пісня чи щось було недавно

Стара. Але війна додала 'покращень'
chipmunk
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 15.04.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:33

  chipmunk написав:
  Shaman написав:стара пісня чи щось було недавно

Стара. Але війна додала 'покращень'

а яка статистика проблемних кредитів під час війни? отож...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:32

Re: Альфа-Банк

тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:55

Re: Альфа-Банк

Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:02

  Howl написав:Shaman, ні. Клієнт сам винен, що не знає цих нюансів.

яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:39

  Shaman написав:яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?

Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:43

  moveton написав:
  Shaman написав:яких саме? в якому порядку алгоритм проводить операції по картці? звідки я повинен це знати?

Вот откуда сейчас узнал, оттуда и должен. Набивать шишки самостоятельно - самое запоминающееся обучение :mrgreen:

не равняй всех по себе.
по сути то сказать тебе нечего.
там есть нюанс, но ты же его не знаешь.

судя по злорадству - сам только и делаешь, что ходишь по граблям ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:43

Re: Альфа-Банк

Shaman, клієнт із банком підписав договір. Читав клієнт договір чи ні, то це проблеми вже клієнта. Також на форумі були випадки, коли цей момент обговорювались.
Банк можна дорікати в тому, що при оформленні розстрочки банк не повідомляв суму, на яку фактично буде оформлена розстрочка.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 14:14

  Howl написав:Shaman, клієнт із банком підписав договір. Читав клієнт договір чи ні, то це проблеми вже клієнта. Також на форумі були випадки, коли цей момент обговорювались.
Банк можна дорікати в тому, що при оформленні розстрочки банк не повідомляв суму, на яку фактично буде оформлена розстрочка.

при оформленні розстрочки це обговорювали.
але це була Легка розстрочка - трохи інший механізм. в мене як раз було питання, де цей "дрібний текст".

й так розумію, що зараз банк повідомляє, якщо сума розстрочки змінюється, - правда клієнту від цього не легше, але хоч знає
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:24

Re: Альфа-Банк

Shaman, миттєва й легка розстрочка використовують кредитний ліміт на картці. Підключаються вони різними способами, але принцип однаковий.
Щодо "дрібного тексту", то це в підтримку ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 540541542543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 82, 83, 84
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
839 671327
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 15:21
lara_08
Банк Конкорд 1 ... 17, 18, 19
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
182 145512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 15:21
Howl
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 268, 269, 270
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2697 1571479
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 14:24
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5430)
13.11.2022 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.