RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 01:32

Re: Альфа-Банк

Ребята, спасибо большое за помощь, значит, жду...
И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 09.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:30

Что-то не пойму, даже если задолженность в льготном периоде мизерная, Альфа всё равно списывает копейку за пользование кредитными средствами?
Потратил за октябрь всего 170 грн, из них 154 погасил бонусами кешью. Осталось 16 грн. Специально гасить не стал, ведь меньше же двадцати гривен. Но списали эту копейку. Даже если бы потратил все 170 грн прямо 1 октября и месяц не гасил, то по льготной ставке в 0,01% нагорело бы всего 0,14 копейки.
Не то чтобы напрягало копейку заплатить, но хотелось бы знать принцип на будущее. Ибо ранее уже бывало, что из-за невесть откуда берущейся копейки нагрели на 100 грн штрафа.
candidat
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:47

candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
mephala
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:49

  Shaman написав:тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?


таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
mephala
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 541542543544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мотор-Банк 1, 2, 3
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
29 62421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2022 01:42
candidat
Банк Власний Рахунок 1 ... 83, 84, 85
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
849 678530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2022 01:40
cohan
Банк Альянс 1 ... 38, 39, 40
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
395 256663
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 22:35
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (241)
14.11.2022 06:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.