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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 01:32
Ребята, спасибо большое за помощь, значит, жду...
И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 05:30
Что-то не пойму, даже если задолженность в льготном периоде мизерная, Альфа всё равно списывает копейку за пользование кредитными средствами?
Потратил за октябрь всего 170 грн, из них 154 погасил бонусами кешью. Осталось 16 грн. Специально гасить не стал, ведь меньше же двадцати гривен. Но списали эту копейку. Даже если бы потратил все 170 грн прямо 1 октября и месяц не гасил, то по льготной ставке в 0,01% нагорело бы всего 0,14 копейки.
Не то чтобы напрягало копейку заплатить, но хотелось бы знать принцип на будущее. Ибо ранее уже бывало, что из-за невесть откуда берущейся копейки нагрели на 100 грн штрафа.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 05:47
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копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 05:49
Shaman написав:
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
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