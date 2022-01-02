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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545>

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 01:32

Re: Альфа-Банк

Ребята, спасибо большое за помощь, значит, жду...
И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:30

Что-то не пойму, даже если задолженность в льготном периоде мизерная, Альфа всё равно списывает копейку за пользование кредитными средствами?
Потратил за октябрь всего 170 грн, из них 154 погасил бонусами кешью. Осталось 16 грн. Специально гасить не стал, ведь меньше же двадцати гривен. Но списали эту копейку. Даже если бы потратил все 170 грн прямо 1 октября и месяц не гасил, то по льготной ставке в 0,01% нагорело бы всего 0,14 копейки.
Не то чтобы напрягало копейку заплатить, но хотелось бы знать принцип на будущее. Ибо ранее уже бывало, что из-за невесть откуда берущейся копейки нагрели на 100 грн штрафа.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:47

candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:49

  Shaman написав:тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?


таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:48

  mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.

Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.

Кстати, сейчас пишут погасить задолженность до 29.11, а у меня расчётная дата - 1-е число. Вроде ж тогда до 1-го и должно быть? Специально перестраховываются?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:31

candidat
таков механизм у аллы. процент списывается не за прошедший период а за предыдущий.
вы у аллы что ли недавно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:42

Re: Альфа-Банк

Подскажите, начисленные баллы в ЭКО маркете отоваривают?
Потратил бонусы. Что характерно, поддержка банка сообщила, что это не доступно (
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:05

Смс з банку отримав, що вклад закінчується через пару днів на 1350 дол (доларовий депозит за грн по курсу 37,40). Думаю запитаю, чи потрібно замовляти готівку. Так звана "персональний менеджер" відповіла, що треба обов"язково замовляти і замовила на 28/11, 10! днів після закінчення вкладу, бо швидше "не можна". Це у всьому банку така "ср№ка", чи тільки в деяких відділеннях?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:14

  Філ написав:Смс з банку отримав, що вклад закінчується через пару днів на 1350 дол (доларовий депозит за грн по курсу 37,40). Думаю запитаю, чи потрібно замовляти готівку. Так звана "персональний менеджер" відповіла, що треба обов"язково замовляти і замовила на 28/11, 10! днів після закінчення вкладу, бо швидше "не можна". Це у всьому банку така "ср№ка", чи тільки в деяких відділеннях?

На жаль, у всьому. Стаття у базі знань про замовлення готівки
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:41

Вам просто не повезло з персменом. Я отримував депо у день його закінчення. Персмен зателефонувала сама за 5 днів до закінчення і уточнила чи треба замовити готівку, чи я буду лонгувати вклад. Так що є ще в Альфі гарні люди і нормальні відлілення
Alien
 
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